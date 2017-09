Continuar a ler

Com o triunfo deste sábado, Marco Silva ascendeu aos lugares europeus, ocupando o 5.º lugar, com os mesmos 11 pontos do Tottenham - que venceu, fora, o West Ham, por 3-2, em mais um dérbi londrino em que José Fonte foi titular nos anfitriões.



Veja o Com o triunfo deste sábado, Marco Silva ascendeu aos lugares europeus, ocupando o 5.º lugar, com os mesmos 11 pontos do Tottenham - que venceu, fora, o West Ham, por 3-2, em mais um dérbi londrino em que José Fonte foi titular nos anfitriões.Veja o direto do jogo e a classificação da Premier League

Marco Silva festejou mais um triunfo na Premier League, conduzindo o Watford a uma vitória por 2-1, na visita ao Swansea, de Renato Sanches. Com o médio português a entrar apenas nos minutos finais (aos 85'), os visitantes garantiram os três pontos graças a um golo do brasileiro Richarlison mesmo ao cair do pano (90').A equipa do técnico português começou melhor a partida e chegou à vantagem logo aos 13', com Andre Gray a inaugurar o marcador na sequência de um cruzamento do peruano Carrillo - emprestado pelo Benfica ao Watford - que a defesa da casa não conseguiu afastar. No entanto, os galeses reagiram na segunda parte, fazendo o empate aos 56', por Tommy Abraham.