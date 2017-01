Continuar a ler

Quartos-de-final da Taça da Liga



Nantes-Nancy, 0-2

Sochaux-Monaco, 1-1 (3-4 pen.)

Bordéus-Guingamp, 3-2

PSG-Metz, 2-0



Sorteio das meias-finais



Monaco-Nancy

O defesa brasileiro Thiago Silva assumiu esta quarta-feira o papel de goleador inesperado e garantiu o triunfo (2-0) do PSG frente ao Metz, apurando os parisienses para as meias-finais da Taça da Liga francesa. O central canarinho, de 32, marcou aos 27' e 72', e o detentor do troféu terá agora de visitar o Bordéus - bateu (3-2) o Guingamp no outro jogo desta quarta-feira - na luta por nova presença na final.O sorteio que se realizou após o encontro do Parque dos Príncipes ditou ainda que o Monaco, de Leonardo Jardim, João Moutinho e Bernardo Silva, receba o Nancy - carrasco do Nantes, conjunto orientado pelo português Sérgio Conceição - na outra meia-final. Os jogos estão agendados para 24 de janeiro.