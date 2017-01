O Nantes, orientado por Sérgio Conceição, foi esta terça-feira eliminado nos quartos-de-fina da Taça da Liga francesa, ao perder em casa frente ao Nancy por 2-0.O treinador português regista assim a primeira derrota ao serviço do emblema gaulês, depois de ter conduzido o clube a quatro vitórias nos primeiros jogos.Numa partida marcada pela enorme eficácia dos visitantes, o resultado foi construído durante a primeira parte. Dalé inaugurou o marcador aos 31', enquanto Cuffaut fez o segundo aos 45'+3, após um remate certeiro fora da área.No segundo tempo o Nantes pressionou e teve algumas oportunidades para relançar a eliminatória mas acabou por ficar em branco. O Nancy chega às meias-finais da Taça da Liga pela primeira vez desde 2006.O próximo encontro do Nantes disputa-se no domingo, na visita a Toulouse na Ligue 1.

Autor: Diogo Jesus