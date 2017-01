Ronaldo tinha razão: Moutinho bate (mesmo) bem!

Consulte o



Quartos-de-final da Taça da Liga



Nantes-Nancy, 0-2

Sochaux-Monaco, 1-1 (3-4 pen.)

Bordéus-Guingamp, quarta-feira (17h45)

O Monaco assegurou o apuramento para as meias-finais da Taça da Liga francesa, graças a um triunfo no desempate por penáltis, por 4-3, no confronto com o Sochaux, que no final dos 90 minutos terminara em 1-1.Faneva Andriatsima, aos 16', adiantou a equipa sensação da Ligue 1 no marcador, mas João Moutinho, num excelente disparo, conseguiu a igualdade já perto do final, aos 83' - já com Bernardo Silva em campo. A esse golo monegasco seguiu-se outro, da autoria de Falcão, mas que o árbitro anulou por alegado fora de jogo, pelo que a decisão foi mesmo da marca dos 11 metros.

Autor: Fábio Lima