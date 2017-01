Continuar a ler

Esta quarta-feira as atenções estão voltadas para a deslocação do Real Madrid a Vigo, onde o Celta defende a vantagem conquistada com o triunfo por 2-1 no Bernabéu. Já o Atlético visita o Eibar após ganhar por 3-0 em casa, enquanto Barcelona recebe quinta-feira a Real Sociedad.



Taça do Rei (Quartos-de-final/2.ª mão)



Alavés-Alcorcón, 0-0 (2-0)

Eibar-Atlético Madrid, quarta-feira, às 18h15 (0-3)

Celta de Vigo-Real Madrid, quarta-feira, às 20h15 (2-1)

A derrota caseira (0-2), na 1.ª mão dos quartos-de-final da Taça do Rei, não augurava nada de bom ao Alcorcón e a eliminação da equipa do português Nélson confirmou-se esta terça-feira na sequência do nulo registado no reduto do Alavés.Único clube do 2.º escalão ainda em prova, o Alcorcón - com o lateral que passou pelo Benfica a alinhar os 90 minutos - deu uma boa imagem neste segundo jogo mas não chegou para impedir que a turma basca se tornasse no primeiro conjunto apurado para as meias-finais.