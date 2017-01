O Atlético Madrid está com um pé e meio nas meias-finais da Taça do Rei, após o triunfo categórico, por 3-0, sobre o Eibar, no Estádio Vicente Calderón. O conjunto treinado por Diego Simeone impôs-se com facilidade a um adversário que nunca mostrou argumentos para poder sonhar com à passagem à fase seguinte.Os 'colchoneros' adiantaram-se no marcador, aos 28 minutos, por intermédio de Griezmann. O visitante foi resistindo como pôde, até ao intervalo, mas, no período complementar, acabaram por ceder a um conjunto muito criativo e atrevido. Os golos de Correa, aos 60 minutos, e Kevin Gameiro, aos 67, acabaram por dar um colorido justo a um resultado que deixa os madrilenos muito perto das meia-finais.

Autor: João Lopes