Já o Real Madrid, de Cristiano Ronaldo, irá deslocar-se ao reduto do vizinho Fuenlabrada para enfrentar o terceiro classificado do Grupo 1 da segunda divisão B, com o segundo e decisivo jogo a disputar-se no Estádio Santiago Bernabéu.



Destacar também o encontro entre o Getafe, equipa do internacional português Antunes, e o Alavés, atual vice-campeão da competição, e o embate entre o Saragoça e o Valencia, de Ruben Vezo e Gonçalo Guedes.



O Barcelona defronta o Murcia e o Real Madrid o Fuenlabrada, a 25 de outubro e 29 de novembro, nos 16-avos-de-final da Taça do Rei de Espanha, segundo ditou o sorteio realizado nesta quinta-feira.O Barcelona, clube dos internacionais portugueses Nélson Semedo e André Gomes e adversário do Sporting no Grupo D da Liga dos Campeões, irá defrontar a equipa do Murcia, atual 13.º classificado do Grupo 4 da segunda divisão B espanhola, com primeiro encontro a disputar-se fora, no Estádio Nueva Condomina.

