Nos outros encontros já disputados esta quarta-feira (falta o Barcelona-Athletic Bilbao), registaram-se empates (1-1): o Alavés apurou-se na receção ao Deportivo graças aos dois golos marcados fora de casa na 1.ª mão (2-2); a Real Sociedad fez a festa no terreno do Villarreal depois de ter ganho o primeiro jogo por 3-1.



Oitavos-de-final da Taça do Rei (2.ª mão)



Atlético Madrid-Las Palmas, 2-3 (2-0)

Alavés-Deportivo, 1-1 (2-2)

Córdoba-Alcorcón, 1-2 (0-0)

Villarreal-Real Sociedad, 1-1 (1-3)

Barcelona-Athletic Bilbao, às 20h15 (1-2)

Eibar-Osasuna, quinta-feira, às 18h00 (3-0)

Celta de Vigo-Valencia, quinta-feira, às 18h00 (4-1)

O Alcorcón apurou-se esta quarta-feira para os quartos-de-final da Taça do Rei, sendo a única equipa da 2.ª Liga espanhola ainda em prova, depois de afastar o igualmente secundário Córdoba. Além disso, chega pela primeira vez na sua história a esta fase da competição.Depois de um nulo na 1.ª mão, a equipa do português Nélson - o antigo lateral do Benfica foi mais uma vez titular - impôs-se no terreno do adversário por 2-1. O italiano Piovaccari adiantou os anfitriões aos 9', mas o Alcorcón operou a reviravolta na segunda parte, com golos de David Rodríguez (51') e Iván Alejo (68').