Com Bruno Fernandes também no onze da Sampdoria e Pedro Pereira no banco dos visitantes, o festival romano abriu e fechou com o belga Nainggolan, que bisou (39' e 90'). Pelo meio, Dzeko (47') e El Shaarawy (61') completaram a goleada que permite à Roma receber o secundário Cesena nos 'quartos', a 1 de fevereiro.Nápoles-Fiorentina (24 de janeiro), Juventus-Milan (dia 25) e Inter-Lazio (dia 31) são os restantes confrontos dos quartos-de-final da Taça de Itália

A Roma apurou-se para os quartos-de-final da Taça de Itália em grande estilo, despachando a Sampdoria com uma goleada (4-0) no encontro que marcou a estreia de Mário Rui em jogos oficiais com a camisola da equipa da capital italiana.Depois de se ter lesionado com gravidade (rutura de ligamentos no joelho esquerdo) ainda na pré-época, o lateral-esquerdo português já tinha estado no banco em seis jogos da Serie A mas só esta quinta-feira entrou nas opções de Luciano Spalletti, sendo titular (saiu aos 78').