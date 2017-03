Continuar a ler

Uma história de apostas



Habitualmente visto por mais de 60 mil adeptos nas bancadas, o dérbi de Dar es Salaam é um evento que une paixões e que, regra geral, envolve apostas de todos os jeitos e feitios. Desde casas, somas avultadas de dinheiro ou, conforme dissemos acima, noites com as respetivas mulheres... Aliás, as apostas a envolver as esposas é vista até como uma tradição no que a este dérbi diz respeito. Habitualmente visto por mais de 60 mil adeptos nas bancadas, o dérbi de Dar es Salaam é um evento que une paixões e que, regra geral, envolve apostas de todos os jeitos e feitios. Desde casas, somas avultadas de dinheiro ou, conforme dissemos acima, noites com as respetivas mulheres... Aliás, as apostas a envolver as esposas é vista até como uma tradição no que a este dérbi diz respeito.

Há coisas que - arriscamos dizer... - só acontecem no futebol africano. A mais recente chega-nos da longínqua Tanzânia, onde dois amigos decidiram fazer uma aposta para o dérbi de Dar es Salaam, entre Simba SC e Young Africans SC, colocando em jogo uma noite com... as respetivas mulheres.A história foi revelada por Osasu Obayiuwana, jornalista da BBC, através da sua conta de Twitter, na qual ainda anexou a foto onde é possível ver-se o 'contrato' assinado entre ambos os amigos. No final, diga-se, o derrotado conseguiu convencer o seu amigo a deixar sem efeito a aposta, saldando-a com o recurso a uma compensação monetária. Menos mal...

Autor: Fábio Lima