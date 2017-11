Continuar a ler

Em 4 de outubro, a FIFA rejeitou o recurso do Leicester para poder inscrever Adrien Silva, depois de os documentos da transferência do Sporting para o clube inglês terem sido entregues com um atraso de segundos.O acordo de transferência de Adrien, que pode render ao clube de Alvalade 29,5 milhões de euros , foi finalizado em 31 de agosto, último dia do mercado, mas os documentos para formalizar a inscrição entraram no Transfer Matching System (sitema de registos da FIFA) segundos depois de terminado o prazo.Caso a inscrição continue a ser rejeitada, Adrien poderá ficar sem jogar até à abertura do próximo período de transferências, em janeiro.