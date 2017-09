Continuar a ler

Também Antonio Conte, treinador italiano do Chelsea, elogiou a tecnologia no seu país. "Passo a passo, tira-se o melhor dela. O VAR está a ser usado corretamente em Itália e estou muito feliz porque a Itália é um dos pioneiros nesta importante mudança", confessou o técnico. Tavecchio pede tempo para que a tecnologia seja aprimorada, mas acredita que continuará a ser uma mais-valia. "Tal como tudo, é preciso tempo para haver habituação. No que diz respeito ao tempo, os dados mostram que está a demorar mais do que era esperado e precisamos de reduzir isso. Mas a tecnologia é liderado pelos humanos e os humanos não são perfeitos", destacou.

Tal como Portugal, Itália também tem a tecnologia do vídeo-árbitro implementada na Serie A. Carlo Tavecchio, presidente da Federação Italiana de Futebol, não podia estar mais satisfeito pelos resultados que está a ver."O VAR é algo que eu queria há muito tempo. É um grande método de justiça e, mais do que tudo, já pelo menos 10 decisões foram corrigidas, algo que garantiu justiça desportiva", sublinhou, em declarações à rádio RAI 1. Refira-se que já houve 11 decisões revertidas no campeonato português.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto