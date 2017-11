Continuar a ler

"Devíamos ter defrontado aqueles gigantes suecos com os nossos jogadores mais pequenos, mantendo a bola junto à relva. Em vez disso, esses jogadores ficaram no banco de suplentes. Foi um onze completamente errado", reforçou Tavecchio.



Recorde-se que durante o jogo da segunda mão do playoff frente à Suécia, na segunda-feira, Daniele De Rossi questionou as opções da equipa técnica quando o mandaram fazer exercícios de aquecimento. "Mas que c******, então eu é que vou entrar? Temos de vencer e não de empatar...", disse o veterano médio da Roma.

"O fracasso deve-se apenas ao factor técnico. Ele [Ventura] errou por completo na composição do onze. Foi culpa do treinador", começou por dizer Tavecchio em entrevista ao programa 'Le Iene', do canal Italia 1, com os jornalistas a recordarem que Ventura foi uma escolha sua, o que quase levou o presidente da FIGC às lágrimas: "Eu sei que sim... e há quatro dias que não durmo. Adormeço e acordo logo de seguida..."