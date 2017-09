Continuar a ler

Além de ter treinado o Borussia Dortmund, entre 2015 e 2017, onde ganhou uma Taça da Alemanha, Thomas Tüchel, de 44 anos, passou também pelo Mainz, entre 2009 e 2014, tendo como melhor resultado um 5º lugar, em 2010-2011.



Recorde-se que a partida deste domingo (14H30), em Berlim, frente ao Hertha, tem sido preparada por Willy Sagnol, nomeado treinador interino da equipa após o despedimento de Ancelotti.



Thomas Tüchel, ex-treinador do Borussia Dortmund, afigura-se como o principal candidato para render Carlo Ancelotti no Bayern Munique, segundo o diário alemão 'Bild'.Após a derrota do campeão alemão frente ao Paris SG (3-0) , que ditou o despedimento do técnico italiano, o presidente, Uli Hoeness, assegurou que "a intenção passa por encontrar uma solução dentro de duas semanas" , aproveitando a pausa para os compromissos das seleções. No entanto, o 'Bild' adianta que o clube e o técnico alemão, sem treinar desde maio, já entraram em conversações.