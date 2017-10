Continuar a ler

O técnico abordou depois os dois golos sofridos: "É inacreditável. Não podemos estar com paninhos quentes, não podemos entregar aqueles 10 minutos, para além de que éramos incapazes de fazer três passes para lá da linha de meio-campo. Permitimos dois golos em duas bolas paradas. Parece que temos vontade de complicar a nossa própria vida".



Míchel, técnico do Málaga, não poupou nas críticas aos seus jogadores após a derrota desta terça-feira por 2-1 na primeira mão dos 16 avos-de-final da Taça do Rei diante do Numancia, da segunda divisão. A equipa do escalão principal esteve na frente do marcador mas permitiu a reviravolta, com dois golos sofridos já para lá dos 90."Não sei se é falta de atitude, falta de qualidade, tensão ou se estão vestidos como jogadores de primeira divisão e não o são. Temos de exigir muito mais", começou por dizer Míchel.

Autor: Luís Miroto Simões