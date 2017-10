Continuar a ler

No entanto, o médio emprestado pelo Bayern Munique à equipa da Premier League, já fez parte dos 23 convocados para o segundo jogo da seleção lusa, na terça-feira, frente à Suíça (vitória também por 2-0), e dado como apto, tanto mais que o selecionador Fernando Santos deixou de fora Bruno Fernandes e Luís Neto.



Seja como for, Clement parece ter dúvidas acerca da condição física do jogador português: "O Renato é uma grande dúvida para este fim de semana, depois de ter contraído uma pequena distensão muscular na coxa num dos treinos da seleção portuguesa. Parece que isso o poderá afastar do jogo de sábado, mas ainda não estamos a 100% certos disso".



O Swansea recebe no sábado o Huddersfield e ocupa o 18º lugar da tabela classificativa da Premier League, o primeiro abaixo da linha de água, com cinco pontos, os mesmos do 17º, o Leicester, mais um do que o penúltimo, o Bournemouth, e mais cinco do que o lanterna vermelha Crystal Palace, que ainda não pontuou e contra quem a equipa de Renato Sanches obteve a única vitória na prova.



O treinador do Swansea, Paul Clement, está desapontado por não poder contar com o internacional português Renato Sanches, que se lesionou pela seleção portuguesa, para a receção ao Huddersfield, sábado, na 8.ª jornada da Premier League."É dececionante porque ele [Renato Sanches] tem vindo a melhorar de jogo para jogo o seu rendimento, mas se ele falhar a partida de sábado, há altas probabilidades de já podermos contar com ele no próximo fim de semana", disse Paul Clement a propósito do internacional português, que ficou fora do primeiro embate de Portugal frente a Andorra (2-0), no sexta-feira, de qualificação para o Mundial'2018, devido a uma mialgia na coxa.

Autor: Lusa