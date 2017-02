A tecnologia da linha de golo poderá chegar à segunda divisão inglesa já na próxima temporada, somando-se assim à já existente na Premier League. Os clubes chegaram a acordo sobre a necessidade de implementar este sistema e a decisão definitiva pode ser tomada já em junho.O diretor executivo da EFL (Liga inglesa), Shaun Harvey, congratulou-se com a chegada da tecnologia ao Championship: "Recebi com grande agrado a decisão dos nossos clubes de introduzirem a tecnologia da linha de golo na EFL. Será um importante acrescento ao Championship a partir da próxima temporada".A tecnologia da linha de golo permite ao árbitro detetar com exatidão se a bola entrou ou não na baliza. Um sistema de várias câmaras, instaladas em diferentes locais do estádio, analisa o lance e, em caso de golo, envia um sinal para o relógio do juiz da partida.

Autor: Luís Miroto Simões