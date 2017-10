O encontro entre o Celtic e o PSG, realizado em Glasgow a 12 de setembro, ficou marcado pela goleada dos parisienses por 5-0 mas também pelo facto de um adepto da equipa da casa ter invadido o relvado e tentado agredir Kylian Mbappé. Uma situação que a UEFA não deixou passar em claro, punindo os escoceses com uma multa de 10 mil euros.E se esta foi a 12.ª vez em seis anos que o comportamento dos seus adeptos sai caro ao Celtic, o PSG também não escapou a uma sanção pecuniária da comissão disciplinar do organismo máximo do futebol europeu: é que os franceses terão igualmente de pagar 5 mil euros de multa devido às cadeiras partidas pelos seus apoiantes em Celtic Park no encontro da 1.ª jornada da Liga dos Campeões.