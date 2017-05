Continuar a ler

Já com o título assegurado, após vencer na sexta-feira o West Bromwich por 1-0, em casa deste, o Chelsea fez um jogo menos rigoroso em termos táticos, sobretudo no plano defensivo, e permitiu uma toada de parada e resposta, que acabou por propiciar uma vitória caseira tangencial por 4-3.Ainda antes do intervalo, aos 36 minutos, o lateral espanhol César Azpilicueta recolocou o Chelsea em vantagem, com um remate rasteiro de fora da área, para o seu colega Michy Batshuay a ampliar no recomeço, aos 49'.No entanto, o Watford reagiu e chegou aos 3-3, com golos do holandês Daryl Janmaat e do italiano Stefano Okaka, aos 51 e 74 minutos, e quando o jogo parecia encaminhar-se para uma igualdade final, eis que o internacional espanhol Cesc Fabregas, que entrara minutos antes para substituir Nathaniel Chalobah, a desfez, com um remate certeiro à entrada da área, aos 88.No banco do Chelsea, como suplente do guarda-redes Begovic - o habitual titular, o belga Courtois, não foi convocado - esteve o internacional português Eduardo, mas não chegou a ser utilizado.Com este triunfo, o Chelsea reforçou o primeiro lugar, agora com 90 pontos - mais dez do que o segundo, o Tottenham, que tem menos um jogo. É a 7.ª vez que alguém consegue entrar nesse ‘clube’ desde a criação da Premier League (1992/93). O United já por três vezes acabou a prova com 90 ou mais pontos, tal como o Chelsea. O Arsenal só conseguiu isso uma vez. Se bater o Sunderland no domingo, o conjunto de Conte finalizará com 93 pontos, ainda assim aquém do recorde do Chelsea de Mourinho (95 em 2004/05).