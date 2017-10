Jose Mourinho's final paragraph in Tuesday's Benfica programme (via @sistoney67) pic.twitter.com/VwayLReRhc — 101 Great Goals (@101greatgoals) October 31, 2017

Em Inglaterra é habitual as equipas colocarem à venda uma pequena revista alusiva a cada encontro, com declarações de jogadores, fichas de jogos e também textos de pessoas importantes do clube, como presidentes, antigos jogadores ou treinadores. Esse procedimento é adotado pelo Man. United, que para o duelo desta noite, diante do Benfica, tem uma edição na qual José Mourinho escreve um texto a falar sobre o momento dos red devils. Ora, nesse mesmo texto, o técnico do Man. United deixou uma indireta aos adeptos... que muitos não gostaram."Esses são os níveis de profissionalismo e comprometimento que quero ver sempre nos jogos que disputamos. Espero que hoje possamos fazer um bom trabalho e dar um grande passo rumo à próxima fase da Liga dos Campeões. Além disso, espero que apreciem mais o jogo do que alguns fizeram diante do Tottenham", escreveu o Special One, levando a muitas reações negativas nas redes sociais.

Autor: Fábio Lima