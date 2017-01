Cristiano Ronaldo e Lionel Messi voltam a ser os principais candidatos ao prémio de melhor jogador do Mundo, embora este ano ninguém acredite que o argentino possa destronar o português. Curiosamente, apenas em 2012 a escolha do argentino foi definida numa espécie de sprint final, deixando o português abatido psicologicamente ao ponto de se queixar de falta de apoio do Real Madrid na sua promoção a nível mundial.

Mas antes e depois, sempre que um ou outro foram recebendo os troféus da ‘France Football’ e/ou da FIFA, as escolhas foram pacíficas até para os próprios. A rivalidade dentro dos relvados – exponenciada pela dos clubes – acabou por ir sendo esbatida ao longo dos anos com as sucessivas cerimónias dos prémios FIFA/FF a servirem de palco para momentos de partilha pessoal entre os dois jogadores e as suas famílias.

Monopólio Hoje, Cristiano Ronaldo deverá encurtar a distância para Messi na contabilidade dos troféus de Melhor do Mundo que cada um vem acumulando na última década. É preciso recuar a 2007 para encontrar um outro nome coroado com aquele título – o brasileiro Kaká. De então para cá, é um …monopólio a dois, se é permitida a expressão: o argentino ganhou em cinco anos (2009, 2010, 2011, 2012 e 2012), e o português em quatro (2008, 2013, 2014 e 2016), considerando já a Bola de Ouro da ‘France Football’ e o quase certo The Best da FIFA, esta noite em Zurique. Apesar de ter vencido o seu primeiro título em 2008, ainda ao serviço do Manchester United, tem sido no Real Madrid que Cristiano Ronaldo vem consolidando o seu estatuto mundial e o mano a mano direto com Messi. Os números confirmam a valia de um um outro. Desde o início da época 2009/10, Messi somou 390 jogos e 396 golos pelo Barcelona, em todas as provas de clubes, e Cristiano Ronaldo fez 357 jogos e 381 golos no Real Madrid.



Marta em busca do sexto título



A brasileira Marta está na lista das três finalistas para o prémio de Melhor Jogadora e apesar de, este ano, não ser a principal favorita, não deixa de ser significativo o facto de ser a 12ª vez em 13 anos que figura entre as candidatas ao troféu.



Marta arrebatou o título de melhor do Mundo em cinco anos seguidos - de 2006 a 2010 - e por isso corre para uma incrível sexta coroa da FIFA. Ficou na segunda posição por três vezes (2011, 2012 e 2014) e na terceira em duas (2004 e 2013).

Autores: José Carlos Freitas, Zurique. Suíça