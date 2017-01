A segurança foi apertada, não estivessem presentes os nomes mais importantes do futebol mundial e, também, por ter sido realizada na Suíça, mas, mesmo assim, a gala de entrega dos prémios The Best FIFA acabou por ficar marcada por um roubo que afetou diretamente o protocolo de reconhecimento dos vencedores. É que, segundo adiantou esta terça-feira um porta-voz da FIFA, foi apresentada uma queixa nas autoridades helvéticas por causa do roubo de seis relógios de luxo nas horas que antecederam o evento, peças essas que estavam destinadas aos vencedores da noite, entre os quais Cristiano Ronaldo, eleito como o melhor jogador do Mundo O modelo em causa, o 'Big Bang Football', da Hublot, está avaliado em 93 mil euros e deveria ser entregue durante o evento. Ora, sem essa peça, a marca suíça acabou por ceder um modelo diferente para o ato publicitário que se seguiu, comprometendo-se a enviar o relógio inicialmente previsto numa outra data.

Autor: Fábio Lima