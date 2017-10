Continuar a ler

Pegando no 'top-20' do ranking FIFA, o caso mais 'estranho' é protagonizado por Julen Lopetegui. O selecionador de Espanha (8.º lugar na tabela), que assumiu o cargo depois de trabalhar no FC Porto, não escolheu nenhum dos três mais votados, preferindo a 'prata da casa': deu cinco votos a Sergio Ramos, três a Dani Carvajal e um a Andrés Iniesta.



Christopher Coleman, treinador que lidera a seleção do País de Gales (14.ª do Ranking FIFA), seguiu os passos de Lopetegui, colocando na sua folha os nomes de Sergio Ramos, Luka Modric e Harry Kane.



Joachim Löw (Alemanha, 1.º do Ranking FIFA), por seu turno, quase imitava os colegas Lopetegui e Coleman, ao eleger Toni Kroos e Manuel Neuer, mas colocou Neymar em terceiro.



Por fim, há os casos de Roberto Martínez, a quem a federação da Bélgica (5.ª) entregou a seleção principal em agosto, após demitir Marc Wilmots, e de Gareth Southgate (Inglaterra, 12.ª): o treinador espanhol optou por Eden Hazard, Ronaldo e Modric; o inglês colocou, por esta ordem, Ronaldo, Modric e Kroos.





O prémio 'The Best' foi de novo para Cristiano Ronaldo, que reuniu 43,16 por cento dos votos combinados entre os membros do painel onde estão selecionadores, capitães de equipa de seleções, jornalistas e público, superando Lionel Messi e Neymar.E entre os selecionadores, homens que conhecem melhor do que ninguém quem joga e olham o futebol com 'frieza' técnica, há decisões de voto que merecem ser destacadas, algumas das quais estão a ser muito comentadas pelos adeptos, aos quais coube também 25 por cento no peso da eleição.