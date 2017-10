Continuar a ler

"A forma ímpar como superou as adversidades com que se foi deparando ao longo da vida, para alcançar o estatuto de melhor do mundo na sua área, enche de orgulho todo e qualquer concidadão português", refere o voto, que elogia ainda as "qualidades humanas raras" de Ronaldo.Para o parlamento português, esta distinção "eleva não só o nome de Portugal como serve também de inspiração para a ambição internacional" dos cidadãos portugueses "em todos os quadrantes profissionais".O internacional português Cristiano Ronaldo foi eleito em 23 de outubro pela quinta vez o melhor futebolista do ano da FIFA, prémio agora designado 'The Best' , igualando o 'penta' do argentino Lionel Messi.Depois dos triunfos em 2008, 2013, 2015 e 2016, o jogador do Real Madrid venceu o prémio referente à época 2016/17, já que em votação estava o período compreendido entre 20 de novembro de 2016 e 02 de julho de 2017, no qual Ronaldo marcou 39 golos, em 40 jogos.Além de Ronaldo, eram finalistas o argentino Lionel Messi (FC Barcelona), eleito o melhor em 2009, 2010, 2011, 2012 e 2014, e o brasileiro Neymar, pelo qual o Paris Saint-Germain pagou ao 'Barça' 222 milhões de euros no último defeso.A eleição do The Best, anunciada numa cerimónia realizada em Londres, foi feita pelos selecionadores nacionais, os capitães das seleções, jornalistas e público, que votaram entre 21 de agosto e 7 de setembro.