O Presidente da Assembleia Legislativa considera ainda ser "mais uma homenagem ao seu inegável talento, determinação e excecional empenho demonstrado ao longo da sua carreira".O internacional português Cristiano Ronaldo foi hoje eleito pela quinta vez o melhor futebolista do ano da FIFA, prémio agora designado The Best, igualando o 'penta' do argentino Lionel Messi.Depois dos triunfos em 2008, 2013, 2015 e 2016, o jogador do Real Madrid venceu o prémio referente à época 2016/17, já que a votação estava o período compreendido entre 20 de novembro de 2016 e 02 de julho de 2017, no qual Ronaldo marcou 39 golos, em 40 jogos.Além de Ronaldo, eram finalistas o argentino Lionel Messi (Barcelona), eleito o melhor em 2009, 2010, 2011, 2012 e 2014, e o brasileiro Neymar, pelo qual o Paris Saint-Germain pagou ao 'Barça' 222 milhões de euros no último defeso.A eleição do The Best, anunciada hoje numa cerimónia realizada em Londres, foi feita pelos selecionadores nacionais, os 'capitães' das seleções, jornalistas e público, que votaram entre 21 de agosto e 7 de setembro.