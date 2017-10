Continuar a ler

Veja aqui todos os resultados do 'The Best' - 17,36% (Messi venceu com 22,65%)- 21,60% (Messi venceu com 47,88%)- 23,68% (Messi venceu com 41,60%)- 27,99% (Messi ficou em segundo, com 24,72%)- 37,66% (Messi ficou em segundo, com 15,76%)- 27,76% (Messi venceu com 41,33%)- 34,54% (Messi ficou em segundo, com 26,42%)- 43,16% (Messi ficou em segundo, com 19,25%)* - de 2010 a 2015 tratava-se da FIFA Bola de Ouro, entregue juntamente com a 'France Football'