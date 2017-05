A banda norte-americana The Black Eyed Peas vai atuar na cerimónia de abertura da final da Liga dos Campeões, segundo anunciou esta segunda-feira a UEFA.



Esta é a segunda edição da final que integra um concerto, depois do espetáculo de Alicia Keys na final de 2016, em Milão.

"Estamos a planear aproveitar a emoção dos adeptos no estádio e de todos que estão assistir à final da Liga dos Campeões. Enquanto adeptos de futebol, sabemos o significado deste jogo para quem vai vê-lo nas bancadas, em casa ou com os amigos. Esta atuação tem um significado enorme para nós. Estamos a preparar um espetáculo inesquecível", referiu will.i.am, membro da banda.Recorde-se que a final entre Juventus e Real Madrid está agendada para o dia 3 de junho, às 19H45, no National Stadium of Wales, em Cardiff, País de Gales.

Autor: Luís Miroto Simões