Em declarações ao programa catalão 'El Club de la Mitjanit', Thiago Alcântara disse que se sente feliz no Bayern Munique. No entanto, o médio recordou com carinho o tempo que esteve em Barcelona.

"Barcelona será sempre a minha casa. E não é só o clube, mas também a cidade. Tenho muito carinho por ambos", afirmou, não colocando de parte um regresso.





"Nunca se sabe se voltarei porque estou muito contente no Bayern, mas o futebol muda muito. Pode acontecer tudo", frisou.

Autor: Bruno Dias