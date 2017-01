Continuar a ler

O Paris SG recebe o Monaco no domingo às 20 horas. "É um facto mas é normal, porque tivemos um período de adaptação à nova equipa técnica e às suas ideias. Mas agora já começamos a compreender os processos na íntegra e a filosofia do treinador. Este início de ano já mostrou bem a nossa progressão", afirmou.

O Paris SG entra para o clássico de domingo frente ao Monaco com três pontos de desvantagem. Na opinião do capitão Thiago Silva, este duelo será encarado como um final para a nova equipa de Gonçalo Guedes."O Monaco é muito forte. Já o era no passado mas ano após ano aumenta de qualidade. Nós vamos encarar este jogo como se tratasse de uma pequena final. Só espero que no final do campeonato o PSG esteja no primeiro lugar. Será difícil, face à melhoria dos adversários, mas se jogámos bem e continuarmos a fazer golos, penso que vamos confirmar as nossas ambições", disse o internacional brasileiro, em declarações ao site do clube, desvalorizando o facto do PSG ter mais dificuldades nesta temporada.

Autor: Diogo Jesus