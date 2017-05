"Quando se paga um preço daqueles por alguém as pessoas vão sempre falar. Seria bom que algum clube aparecesse no verão a pagar uma quantia maior por outro futebolista. Assim deixariam o Pogba em paz. Mas penso que a segunda temporada pode ser melhor, pois ele tem muito mais para dar."



Continuar a ler Henry deixou depois críticas na avaliação geral à temporada dos red devils, que terminam no 6.º lugar na Premier League e dependem agora da final da Liga Europa para conquistar um lugar na Liga dos Campeões em 2017/18:



O impacto da contratação de Paul Pogba pelo Manchester United poderia ser maior caso José Mourinho desse outro papel ao internacionbal francês na equipa, defende Thierry Henry, antigo futebolista e agora comentador televisivo na estação de televisão britânica Sky."Vai ser sempre muito difícil para o Pogba porque não o colocam na posição onde ele deve jogar. Pogba não é um médio de contenção. Ele gosta de jogar mais à frente no campo, ou a partir da esquerda. Uma equipa perde sempre um pouco quando o tem a jogar mais atrás no terreno", afirmou o antigo internacional francês, falando depois do efeito que teve o valor da transferência do compatriota da Juventus para o United: