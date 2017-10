O futebolista do Bayern de Munique Thomas Muller vai ausentar-se cerca de três semanas após rompimento no músculo da coxa direita.A equipa alemã confirmou esta segunda-feira que o jogador se lesionou no, no sábado para a Bundesliga, no qual esteve apenas nove minutos em campo.O futebolista de 28 anos vai falhar o jogo da Taça da Alemanha, contra o Leipzig, um jogo da Champions contra o Celtic e o jogo-chave contra o Borussia Dortmund para a Bundesliga a 4 de novembro.

Autor: Lusa