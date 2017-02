Thomas Tuchel continua a acreditar na capacidade goleadora de Aubameyang, apesar da desastrosa exibição com o Benfica, adiantando que o gabonês vai ser hoje titular na receção ao Wolfsburgo, referente à 21ª jornada da Bundesliga. "Está desgastado mas vai jogar o tempo que conseguir. Seria bom que marcasse...", disse o técnico do Borussia Dortmund, acrescentando: "Anda cansado mas esta não é a altura certa para o deixar de fora. Porquê? Porque estaríamos a enviar um sinal negativo interna e externamente. Não queremos que tal aconteça..."Raphaël Guerreiro debate-se com um problema físico não especificado e só hoje de manhã fica a saber se está em condições de defrontar o compatriota Vieirinha. "Ele não se treinou hoje com o plantel por precaução, realizou apenas tratamento e trabalho de ginásio. Amanhã (hoje) será submetido a um teste para aferir se está recuperado da mazela", explicou o treinador do adversário do Benfica nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Sokratis anda engripado e a sua presença é igualmente uma incógnita. O topo sul do Signal-Iduna-Park (onde fica a claque) estará hoje encerrado devido aos desacatos verificados na receção ao RB Leipzig, a 4 de fevereiro.