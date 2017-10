Continuar a ler

A Bélgica - que joga este sábado na Bósnia e Herzegovina (17H00) e recebe o Chipre na terça-feira (19H45) - já tem o passaporte garantido para o Mundial'2018. Dada a situação estável, Vermaelen espera ter minutos para convencer os catalães. "Gostava de jogar mais para ganhar ritmo. Seria positivo se pudesse regressar a Barcelona com tempo de jogo para verem que estou bem."



Embora a situação esteja longe de ser ideal, o jogador de 31 anos ainda acredita que pode haver mudanças. "Falei com o treinador e estão contentes com a forma como eu treino. É óbvio que três centrais não são suficientes para um clube como o Barcelona. São precisos quatro ou cinco. Basta um castigo ou uma lesão e posso voltar às convocatória. As coisas não estão a correr bem mas na próxima semana pode ser diferente."



Thomas Vermaelen, defesa central do Barcelona, não tem sido opção para o técnico dos culés, Ernesto Valverde, e mostrou o seu desagrado com a situação ao 'Dernière Heure'"Não posso jogar nem no Barça B porque a legislação espanhola não o permite. Esta situação é lamentável. O clube disse que eu não podia sair e tive de ficar, apesar do interesse de vários clubes [o Everton e o Anderlecht são referidos na entrevista]", lamentou.