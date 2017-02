O Atlético Madrid entra em campo neste sábado, no terreno do Sp. Gijón, no ensaio geral para o duelo com o Bayer Leverkusen de terça-feira na Champions. Apesar de ter treinado sem limitações durante toda a semana, Tiago ficou fora da lista de Diego Simeone: o médio português não joga desde 12 de dezembro. Já o guarda-redes André Moreira foi convocado.

"Fizemos uma boa exibição em Barcelona e queremos dar seguimento a esse momento. Precisamos de encontrar regularidade para conseguir ganhar mais jogos", afirmou El Cholo na antevisão.

Continuar a ler

O ex-benfiquista Nico Gaitán não treinou esta sexta-feira e está em dúvida. O técnico dos colchoneros chamou o jovem médio brasileiro Caio à convocatória. O Atlético Madrid, que entra na 23.ª jornada no quarto lugar, procura chegar à terceira vitória consecutiva na liga espanhola.



Consulte aqui a classificação da prova.

Autor: Diogo Jesus