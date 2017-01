Continuar a ler

"O campeonato aqui tem bem mais qualidade do que as pessoas podem pensar e até mesmo do que eu esperava. A prova disso é o equilíbrio nos primeiros lugares da tabela. Partimos para esta época com o objetivo de sermos campeões e continuamos a acreditar que é possível", prossegue, a Record, Tiago Gomes que no seu currículo já conta com um Campeonato da Europa de Sub-17, um título nacional de juniores, um campeonato da III Divisão e ainda uma conquista da 2 Liga, para além de uma Supertaça da Polónia.Aos 30 anos, e ainda com mais uma temporada de contrato com o Sp. Braga, o futuro é uma incógnita. "Depois de um mês lesionado, tenho estado a jogar bem e é assim que espero terminar a época, sempre a demonstrar bom futebol, capacidade física e dedicação ao trabalho. Acredito que terei situações interessantes embora a decisão final seja sempre do Sp. Braga e do treinador me chamar para a pré-época. Cabe-me dar tudo pelo Apollon até porque também sonho voltar à Seleção Nacional, onde cheguei em 2014. É difícil, mas não vou desistir. Sinto-me num bom momento e isso é fundamental ", finaliza quem fez a formação no Benfica e depois passou por clubes como o Estrela da Amadora, Belenenses ou Estoril.