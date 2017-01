O Reading chegou a acordo com o Liverpool para a transferência de Tiago Ilori, num negócio que deve render aos reds cerca de 4,4 milhões de euros.

O central português, sabe Record, deverá viajar esta quinta-feira para Reading e fará exames médicos na sexta-feira de manhã, antes de formalizar o acordo. De pé está a possibilidade de ser incluído na convocatória para o encontro de sábado em casa do Manchester United, para a Taça de Inglaterra.

Continuar a ler

Fundamental para esta mudança foi Jaap Stam, antigo central holandês que treina o Reading. Os Royals ocupam neste momento o 3.º lugar do Championship, o segundo escalão do futebol inglês, e tenta conseguir a subida à Premier League no final da temporada.