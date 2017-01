Tiago voltou esta sexta-feira a fazer exercícios do relvado do Centro Desportivo de Majadahonda, em Madrid, à margem dos companheiros de equipa, continuando a recuperação da lesão no joelho direito.O médio do At. Madrid, que conta com 66 internacionalizações pela Seleção Nacional, fez o primeiro treino, embora com restrições, após a lesão sofrida a 12 de dezembro na derrota dos madrilenos frente ao Villarreal, por 3-0.Tiago está fora da competição há quase um mês, tendo ficado de fora dos três últimos encontros oficiais da sua equipa, dois contra o Las Palmas (um na liga espanhola, outra na Taça do Rei) e outro contra o Guijuelo, também na Taça do Rei, falhando igualmente o jogo de sábado frente ao Eibar.

Autor: Lusa