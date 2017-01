Aos 35 anos, Tiago recebeu três ofertas para prosseguir a carreira fora do Atlético Madrid, mas o técnico Diego Simeone impediu a saída do médio: "Na época passada falei com Simeone, pois já não me via com capacidade para jogar ao nível de Gabi ou Koke. Disse-lhe que já não iria fazer falta aqui, mas ele convenceu-me de que seria importante e para esquecer tal ideia. Agora, Simeone disse-me para ficar, pois faço falta no clube."Confrontado com as notícias que garantiam a sua vontade em rumar à China, Tiago foi bastante crítico. "Tive três ofertas de três países diferentes. Mas não gostei nada que se dissesse que eu queria ir para a China. Quero que os adeptos saibam que não se duvida do meu compromisso. Esta notícia é para me deixar mal perante eles", atirou o médio português, concluindo: "Estou à disposição do clube. Fico até ao fim da época [acaba contrato] e se me pedirem para ir embora, aceito."