O treinador Diego Simeone já tinha avançado com a possibilidade de Tiago voltar, quando, na antevisão ao desafio com os galegos, apontou para esta semana a aptidão do internacional português.



O português Tiago regressou esta terça-feira em pleno aos treinos do Atlético de Madrid, dois meses depois da lesão sofrida frente ao Villarreal, a 12 de dezembro.O experiente médio português vinha apresentando queixas num dos joelhos, mas esta terça-feira exercitou-se com normalidade com o resto do plantel no primeiro apronto após a vitória de domingo por 3-2 frente ao Celta de Vigo.

Autor: Lusa