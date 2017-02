Continuar a ler

De acordo com a notícia, o Chelsea não afasta a possibilidade de negociar a saída de Diego Costa no final da temporada, mas sempre por aquela verba, devido também à pressão que o futebolista e os seus representantes estão a exercer, com base na oferta salarial que os chineses colocaram em cima da mesa: 85 milhões de libras (100,33 milhões de euros) para um contratao de três temporadas - quase 35 milhões de euros/ano.Diego Costa, contratado pelo Chelsea ao Atlético Madrid em julho de 2014 por 38 milhões de euros, está ligado ao clube inglês até junho de 2019 e aufere um salário anual de... nove milhões de euros. Contas feitas, o Tianjin Quanjian disponibiliza-se a quase quadriplicar o vencimento do internacional espanhol de 28 anos.