O gesto poderia confundir os mais inocentes levando-os a pensar que o 'T' era de Tim, mas as redes sociais trataram de esclarecer tudo. Afinal tratou-se de uma combinação entre o futebolista de 37 anos e um patrocinador, a agência de viagens TripADeal.



"Apanharam isto que fez o Tim Cahill, o nosso novo embaixador, desenhando o 'T' de TripADeal depois de marcar o golo da vitória na noite passada? Parabéns Tim!'", escreveram os gestores da conta da agência australiana no Instagram num post mais tarde apagado.



Todavia, o próprio diretor da empresa, Norm Black, voltou à carga, escrevendo: "Este é o primeiro passo para formalizarmos algo com base na nossa grande e sólida amizade. É um degrau importante rumo a coisas melhores e maiores. Para nós não há ninguém melhor para associar a nossa marca. Não há outro desportista mais respeitado no país."



Cahill também não resistiu a tentação de fazer mais uma associação à marca numa reação através do Instagram onde colocou a tag da TripADeal, consolidado o que é um caso semelhante ao que foi protagonizado pelo dinamarquês Nicklas Bendtner, quando festejou os golos marcados a Portugal no Euro'2012 mostrando as cuecas onde estava estapado o nome de uma casa de apostas, que o patrocinava.



Pela ousadia, a UEFA aplicou um castigo de um jogo de suspensão a Bendtner, obrigando ainda o avançado ao pagamento de uma multa de 100 mil euros. A FIFA também não tolera celebrações que envolvam patrocinadores...



Um gesto pode custar caro a Tim Cahill, o herói da qualificação da Austrália para o playoff intercontinental do Mundial'2018,, na terça-feira.Ao contrário do que é habitual quando festeja golos, socando a bandeirola de canto, o veterano avançado optou por correr de braços abertos após marcar pela primeira vez aos sírios, para depois, no prolongamento, fazer um misterioso 'T' com as duas mãos quando garantiu o triunfo.