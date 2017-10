Continuar a ler

Os exames médicos efetuados apontaram para um bloqueio de uma vértebra cervical e do maxilar, mas a recuperação parece estar a correr bem, tudo apontando para que Timo Werner, de 21 anos, esteja apto para o duplo confronto com o FC Porto - os alemães visitam ao Dragão a 1 de novembro. O internacional alemão, que sofreu problemas respiratórios e tonturas no encontro com os turcos, não voltou a treinar-se desde esse episódio, sendo mesmo dispensado da seleção da Alemanha, que joga hoje na Irlanda do Norte, antes de receber o Azerbaijão no domingo.Os exames médicos efetuados apontaram para um bloqueio de uma vértebra cervical e do maxilar, mas a recuperação parece estar a correr bem, tudo apontando para que Timo Werner, de 21 anos, esteja apto para o duplo confronto com o FC Porto - os alemães visitam ao Dragão a 1 de novembro.

Ausente dos relvados desde que foi substituído aos 32' do encontro com Besiktas, para a Liga dos Campeões, a 26 de setembro, o avançado Timo Werner poderá regressar à equipa do RB Leipzig na visita ao líder Borussia Dortmund, no próximo dia 14. Pelo menos foi essa a ideia que deixou o técnico Ralph Hasenhüttl."Ele continua a fazer tratamento mas espero que possa regressar aos treinos no início da próxima semana. E que possa jogar no regresso do campeonato", adiantou Hasenhüttl, referindo-se à partida que antecede a receção ao FC Porto, agendada para dia 17 e relativa à 3.ª jornada da Champions.