O dérbi carioca entre o Botafogo e o Flamengo, disputado este domingo no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, terminou com triunfo da turma rubronegro, por 2-1, mas a partida a contar para o campeonato estadual ficou marcada pelos incidentes ocorridos antes do jogo. Segundo os relatos vindos do Brasil, a confusão muita e um grupo de adeptos do Fogão foi mesmo baleado por simpatizantes do Fla, acabando um dos atingidos por morrer - outros dois alvinegros ficaram feridos.O autocarro que transportou a equipa do Botafogo chegou a ficar retido durante algum tempo nos arredores do estádio, mas o encontro decorreu sem problemas. Os responsáveis do clube chegaram a pedir o adiamento do jogo algumas horas antes do apito inicial devido ao pouco policiamento e os receios confirmaram-se, registando-se diversos confrontos entre os adeptos de ambas as equipas. A polícia usou mesmo balas de borracha e gás pimenta para dispersar as pessoas.