Tite admitiu que gostava que Lionel Messi fosse... brasileiro. O selecionador canarinho colocou a rivalidade com a Argentina de lado e não poupou nos elogios ao jogador do Barcelona."Sim, queria que ele tivesse nascido no Brasil. Independentemente da grande rivalidade que existe entre Brasil e Argentina, só é nosso rival quem admiramos, e temos uma grande admiração por Messi. É impressionante. A sua capacidade criativa é extraordinária, fora dos padrões normais. Tem uma visão tridimensional, consegue ver o que os outros não veem.Vê a jogada em que está, a seguinte e a outra depois", frisou o técnico ao diário 'As'.Questionado sobre o que separa Messi de Cristiano Ronaldo, Tite preferiu não entrar em grandes comparações: "São estilos distintos. Um é um goleador contundente, vertical, finalizador. O outro é lúdico, criativo, mágico. Um joga numa franja do campo um pouco menos adiantada do que o outro. Destroçavam os adversários se estivessem ambos na mesma equipa".

Autor: Luís Miroto Simões