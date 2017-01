Continuar a ler

Também o presidente da CBF, Marco Polo del Nero, destacou o profissionalismo do antigo selecionador nacional."Profissional e uma inspiração para gerações, Carlos Alberto Silva fez história com o trabalho em dezenas de clubes brasileiros e na seleção, que dirigiu durante 46 jogos", afirmou o dirigente.O Guarani anunciou esta sexta-feira a morte do ex-treinador. A causa da morte não foi ainda tornada pública, mas Carlos Alberto Silva tinha sido operado ao coração no final de 2016 e estava em período de convalescença.Carlos Alberto Silva, natural de Belo Horizonte e formado em Educação Física, foi treinador do FC Porto em 1991/92 e 1992/93 tendo conquistado dois títulos nacionais e uma supertaça.No início da carreira, em 1978, levou o Guarani ao primeiro e único título brasileiro da sua história, passando depois, entre outros clubes, pelo Cruzeiro, o Corinthians, o Palmeiras, e o Santos.Fora do Brasil, além das duas épocas no FC Porto, treinou o Santa Clara, os espanhóis do Deportivo e ainda levou ainda os japoneses do Yomiuri Kawasaki ao título em 1991.Comandou ainda o 'escrete', vencendo os Jogos Pan-Americanos de 1987 e conquistando a medalha olímpica de prata em Seul1988.