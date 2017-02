O selecionador brasileiro, Tite, revelou no final do PSG-Barcelona, da primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, a que assistiu em missão de observação, ter telefonado na terça-feira a Gabriel Jesus, que fraturou um dedo do pé direito no encontro da última jornada da Liga inglesa, frente ao Bournemouth, e deverá ficar afastado da competição durante cerca de três meses. Dar ânimo ao jovem avançado foi o objetivo da conversa mantida."Foi uma palavra, um incentivo, um aspeto solidário num momento de ascensão dele. Muda de centro. Uma grande campanha no Palmeiras, uma grande campanha na seleção, toda uma nova perspetiva de ascensão e, isso, pode frustrar. Frustra, mas deve ser reciclado rapidamente. Ele vai ter força e tem todo um aparato familiar que vai dar-lhe uma boa sustentação", explicou o selecionador do Brasil, revelando que o futebolista do Manchester City está triste... muito triste."Não podia ser de outra forma a não ser o sentimento de chateado. Triste, talvez esse seja o adjetivo. Triste pelo que aconteceu, mas tenho certeza de que ele vai dar a volta por cima", acrescentou Tite, que não poderá com o talentoso avançado nos compromissos do escrete canarinho agendados para março.

Autores: António Carlos. Rio de Janeiro. Brasil e Alberto do Rosário