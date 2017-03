Continuar a ler

O aumento das receitas televisivas, bem como a assistência aos jogos disputados no King Power Stadium - ambas relacionadas com a conquista do inédito título - também contribuíram decisivamente para o aumento do volume de negócios."O nosso compromisso a longo prazo é manter a sustentabilidade financeira do clube, através de reinvestimentos regulares e mantendo-o competitivo, ao mesmo tempo que prosseguimos a construção de uma base sólida para o futuro", referiu em comunicado a diretora-executiva Susan Whelan.Dez meses após o 'conto de fadas' da conquista do título, a realidade é bem diferente para o Leicester, que luta pela fuga à despromoção, com dois pontos de vantagem sobre o lanterna-vermelha Sunderland, e despediu o treinador Claudio Ranieri "Vamos continuar a trabalhar diligentemente para construir um legado de que todos possam se orgulhar", refere Susan Whelan, acrescentando que a conquista do inédito título foi fruto de "anos de planeamento sustentável".