Mauricio Pochettino revelou que Toby Alderweireld só regressará aos relvados depois do Natal. O técnico do Tottenham confirmou que a lesão muscular do defesa belga, contraída no encontro da Champions frente ao Real Madrid (3-1) , é mais grave do que se esperava."Esperamos que ele esteja fora dos relvados por mais tempo do que estava indicado. Talvez volte depois do Natal. Essa é a nossa expectativa. A lesão muscular é numa coxa. Ele sente-se um pouco desapontado e triste. Mas também está concentrado a tentar recuperar o mais depressa possível. Com este tipo de lesão, temos de ser cautelosos. Temos de esperar", frisou o treinador argentino.

Autor: Bruno Dias