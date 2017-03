Fernando Torres recebeu alta médica, fazendo parte da lista de convocados para o jogo de quarta-feira referente à 2.ª mão da Liga dos Campeões . A vantagem está do lado do At. Madrid que venceu o Leverkusen na Alemanha ( 2-4 ).Esta é a primeira vez que o avançado espanhol é convocado depois do incidente ocorrido no embate frente ao Deportivo da Corunha, no qual sofreu um traumatismo cranioencefálico . Ao que tudo indica, o jogador de 32 anos começará a partida no banco, juntamente com o ex-benfiquista Gaitán.Na sessão de treino desta terça feira, Savic também se treinou juntamente com os seus companheiros e sem máscara . Gameiro, por sua vez, trabalhou à margem do grupo, prevendo-se que regresse no jogo do próximo domingo frente ao Sevilha.Moyá, Oblak, Godín, Savic, Vrsaljko, Lucas, Juanfran, Giménez, Koke, Saúl, Carrasco, Cerci, Thomas, Gaitán, Juan Moreno, Griezmann, Fernando Torres e Correa.