Choque violento fez Fernando Torres cair inanimado no relvado

Choque violento fez Fernando Torres cair inanimado no relvado

Fernando Torres falou sobre o 'susto' que causou pânico na partida frente ao Deportivo (1-1). Os rojiblancos partilharam um vídeo com as declarações do internacional espanhol no site oficial e Twitter, à margem da atribuição do prémio de jogador do mês de fevereiro do At. Madrid , por uma das patrocinadoras do clube, a Mahou.O avançado, de 32 anos, afirma que não recorda o momento em que sofreu o traumatismo cranioencefálico , declarando que está bem e que nem consegue imaginar o pânico instaurado naquele momento."Estou bem. Foi um grande susto para todos, menos para mim provavelmente, porque não me lembro bem do momento do choque até recuperar a consciência no hospital. Mas entendo a dimensão do que aconteceu quando vejo o vídeo em tempo real. Suponho que tenham sido minutos intermináveis para quem gosta de mim e se preocupa comigo, como a minha mulher, os meus pais, os meus irmãos, que estavam a ver em direto e imagino o susto que levaram", declarou Torres ao site do clube colchonero.Ainda em recuperação , o veterano espanhol relembra que podia ter acontecido o pior e que o importante é voltar rápido e ajudar a equipa. "Devemos estar contentes porque podia ter sido muito pior. Contentarmo-nos por ter sido só um susto. Já passou, agora é esquecer, pensar no que está para vir, estar com os meus companheiros o quanto antes e regressar ao relvado que é onde quero estar", assinalou.